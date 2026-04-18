Il Napoli crolla contro la Lazio, Inter a un passo dallo Scudetto: le top news delle 22

La notizia del giorno è indubbiamente la sconfitta del Napoli. Gli azzurri cadono in casa contro la Lazio e dicono sostanzialmente addio a ogni sogno di Scudetto. L’Inter ha adesso 12 punti di vantaggio sul secondo posto, che rimarranno gli stessi anche in caso di vittoria del Milan, ed è dunque distante solo quattro lunghezze dallo Scudetto. Con alcuni incroci positivi il Tricolore potrebbe arrivare già la prossima settimana. Ipotizzando il successo del Milan domani contro il Verona, l'Inter sarà campione alla prossima giornata se...

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Gli azzurri devono invece guardarsi alle spalle per la Champions League, anche se il destino resta comunque nelle loro mani. A fine gara c’è stata occasione per parlare anche del futuro di Antonio Conte: “Napoli è Napoli e, in generale, anche lo scorso anno prima dei due mesi dalla fine del campionato. Si è parlato di altre squadre, io vi lascio parlare perché se dico qualcosa viene strumentalizzato. Vengono fraintese e spiegate in un'altra maniera. Più si sta zitti e meglio è finché finisce il campionato. In questo momento, più siamo concentrati sulla squadra, anche per rispetto di chi è sempre venuto a vederci e ci sostiene. Io sono totalmente concentrato, come loro l'anno scorso. So che il nome mio serve per scrivere e fare pagine sui giornali e per fare trasmissioni. A volte strumentalizzano frasi…”, ha detto a DAZN.

Buone notizie per Mateo Pellegrino: tac negativa dopo i colpi rimediati alla testa contro l’Udinese, in serata il calciatore farà ritorno a Parma.