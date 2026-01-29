Passi in avanti tra Nuno Tavares e il Besiktas: può lasciare la Lazio entro lunedì

Sono diversi giorni che il Besiktas sta provando a convincere Nuno Tavares ad accettare la proposta del club di Istanbul. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, c'è stato qualche passo in avanti nelle ultime ore, con il terzino sinistro che può lasciare la Lazio addirittura entro lunedì. Il portoghese ormai è fuori dal progetto e con Maurizio Sarri non sta giocando da diverso tempo.

Nuno Tavares in carriera vanta 41 presenze e un gol con il Benfica, 40 partite con la Lazio, 39 apparizioni e 6 reti con il Marsiglia, 28 gettoni e un centro con l'Arsenal, 19 incontri con la seconda squadra del Benfica e 12 match con il Nottingham Forest. Inoltre è sceso in campo 3 volte con il Portogallo, 16 con l'Under 21, segnando un gol, 14 con l'Under 19, siglando una rete e 8 con l'Under 18. Il suo contratto con i biancocelesti scadrà il 30 giugno 2029.