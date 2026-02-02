TMW Nuovo assalto del Besiktas per Nuno Tavares della Lazio, c'è il sì del portoghese

Il Besiktas torna alla carica per Nuno Tavares. Il club di Istanbul in queste ore è tornato alla carica per l'ex calciatore dell'Arsenal che adesso spinge per un suo trasferimento tra le aquile nere. C'è già il via libera di Maurizio Sarri per la cessione del calciatore portoghese classe 2000 e proprio per questo motivo le due società adesso stanno lavorando per trovare la quadra sulla formula e sulle cifre del trasferimento.

Dovesse approdare al Besiktas, Tavares sarebbe il secondo giocatore a trasferirsi dalla Serie A alla società turca in questa finestra di calciomercato. Il primo è stato il centrocampista centrale Kristjan Asllani, calciatore che dopo una prima parte di stagione al Torino ha risolto in prestito col club granata per permettere all'Inter di definire la sua cessione in prestito con diritto di riscatto.

La scorsa estate invece il Besiktas ha acquistato ben tre calciatori dalla Serie A: si tratta di El Bilal Touré (Atalanta), Tiago Djalo (Juventus) e Tammy Abraham (Milan), con quest'ultimo che nel frattempo è stato anche ceduto all'Aston Villa proprio pochi giorni fa con ricca plusvalenza.

Per quanto riguarda la Lazio in uscita c'è anche Matias Vecino (oggi visite e firma col Celta Vigo) e occhio a Noslin, calciatore che a sorpresa può finire al Bologna dopo che il Cagliari ha accelerato per Dominguez. A centrocampo dopo il nuovo no dell'Inter per Davide Frattesi si tratta Hjertø-Dahl, giovane calciatore di proprietà del Tromso.