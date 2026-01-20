Lazio, Nuno Tavares proposto alla Roma: no dei giallorossi per motivi extra-campo

La Roma è alle prese con un mercato di gennaio che dovrà necessariamente portare in dote un terzino sinistro a Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco infatti non può utilizzare Angelino ormai da tanto tempo per motivi di salute e non è convinto dalle prestazioni di Tsimikas, così è alla ricerca di un degno sostituto, che possa migliorare la situazione sulla corsia mancina.

Secondo quanto riportato da Radio Mana Mana Sport, a Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, è stato proposto Nuno Tavares, fuori dal progetto della Lazio e dai piani di Maurizio Sarri. La dirigenza ha valutato l'opportunità, ma non ha mai realmente convinto per ragioni che non sono di natura tecnica, ma ambientale, visto che un trasferimento nella Capitale da una squadra a un'altra non è cosa che si vede tutti i giorni.

Nuno Tavares vanta in carriera 41 presenze e un gol con il Benfica, 19 match con la seconda squadra dei portoghesi, 40 gettoni con la Lazio, 39 apparizioni e 6 reti con il Marsiglia, 28 partite e un centro con l'Arsenal e 12 gare con il Nottingham Forest. Inoltre è sceso in campo 3 volte con la sua Nazionale, ovvero il Portogallo, esordendo il 15 novembre 2024.