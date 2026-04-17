Cassano: "Dal Parma l'anticalcio". Cuesta: "Spunti che fanno pensare, io ascolto e imparo"

Nel corso del programma Viva el Futbol, l'ex calciatore del Parma Antonio Cassano ha commentato senza mezze misure, come suo solito, la prestazione dei crociati contro il Napoli: "Il Napoli strameritava di vincere a Parma ma si è visto l'anticalcio. Difficilmente mi sbaglio a pelle su un allenatore e qui abbiamo l'unico spagnolo al quale non piace giocare a calcio. Non sa allenare, quando parla mi addormento. Anzi dice che avrebbero meritato di vincere, è veramente scarso".

Oggi l'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha commentato con eleganza tutti i commenti negativi che sposso vengono associati al suo modo di giocare, durante la conferenza stampa pre-trasferta di Udine: "Ognuno ha la sua opinione, io la rispetto e provo ad ascoltarla per imparare. La prima cosa che dico è positivo che si parli del Parma, poi ci sono spunti che fanno pensare. A me non piace quando non si dà valore al lavoro dei miei ragazzi. Giocar bene è qualcosa di soggettivo, il calcio ha tante fasi.

Nelle nostre partite in alcuni casi si privilegiano alcune situazioni, col Napoli abbiano difeso tanto con il blocco basso. Ma fare ciò bene con tanto sacrificio non è semplice. Anche quello è giocare bene. Per me fare le cose bene è difficile e questi ragazzi stanno facendo tante cose bene: vogliamo migliorare e fa parte del percorso".