Tegola Skorupski per il Bologna: l'infortunio del portiere è serio, almeno 45 giorni di stop

Lukasz Skorupski dovrà osservare almeno un mese e mezzo di stop per l'infortunio che ha rimediato all'inizio della partita vinta 2-0 dal Bologna contro il suo Napoli. Il club rossoblù ha reso note le condizioni del portiere polacco con un comunicato ufficiale: "Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: tempi di recupero di circa 45 giorni".

Il punto sugli altri infortunati di casa Bologna. Anche Jonathan Rowe ha alzato bandiera bianca contro i ragazzi di Conte. L'esterno sinistro inglese, però, ha riportato un problema fisico meno grave e dovrebbe rimanere lontano dal campo per un massimo di 15 giorni. Ossia due settimane. Federico Ravaglia, secondo portiere del Bologna, dovrebbe recuperare in tempo per l'Udinese ma prima verrà richiamato in causa il giovane Pessina tra i pali. Alla ripresa degli allenamenti, nella giornata di giovedì, dovrebbe tornare anche Ciro Immobile dopo il lungo infortunio di inizio stagione.

Skorupski è stato sostituito dal giovanissimo Pessina, che ha fatto il suo esordio col Bologna e in Serie A tenendo chiusa la sua porta contro i campioni in carica del Napoli. Una prestazione da 6,5 nelle pagelle di TMW: "La sua prima presenza in Serie A, un giorno che il classe 2007 non dimenticherà. Sbaglia qualcosa coi piedi ma è molto attento tra i pali".