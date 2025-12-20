Pierpaolo Marino: "Zaniolo è da Nazionale. La Fiorentina? Non sono sicuro possa salvarsi"

Per parlare dell'Udinese e dell'imminente sfida in casa della Fiorentina ha parlato al Messaggero Veneto lo storico direttore generale dei friulani Pierpaolo Marino. Queste le sue parole: "Sono stato allo stadio due volte: con Atalanta e Napoli. Detto che porto bene, ho ammirato una squadra che ha surclassato il Napoli e che avrebbe meritato di vincere con un punteggio superiore. La squadra di Conte avrà anche avuto una giornata no, ma la condizione fisica dei bianconeri mi è sembrata straripante".

Su Zaniolo: "Non mi aspettavo questo livello. Devo dire che dal vivo mi ha impressionato, si è messo a raspare il campo con la sua forza fisica risultando inarrestabile. E anche in fase di non possesso è sempre connesso con la partita. Da Nazionale? Secondo me sì. Stiamo rivedendo il giocatore che si era messo in mostra nelle prime gare con la Roma".

Sulla gara al Franchi: "La stagione dei viola è un disastro, però l’Udinese avrà tutto da perdere e niente da guadagnare. Dovrà andare là pensando di affrontare una squadra con un potenziale d’alta classifica ma al tempo stesso sfruttando le debolezze dell’avversario, altrimenti saranno dolori. I viola? Potenzialmente erano da 5-6 posto, ora non sono così sicuro che possa salvarsi".