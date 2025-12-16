Marino: "Conte ha fatto miracoli con un Napoli decimato. Sicuri gli infortuni siano colpa sua?"

"Al di là che è chiara questa tendenza del Napoli ad avere difficoltà in trasferta, per fortuna il rendimento in casa è stratosferico. Magari incide la spinta del pubblico e maggiori motivazioni, ma se oggi dovessi fare un titolo sul Napoli direi i miracoli sono sospesi". Pensieri e parole di Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, intervenuto al microfono di Televomero per fare una radiografia del momento della formazione azzurra: "Do ragione a Conte quando dice hanno fatto i miracoli, quando vedo la formazione noti Elmas nel centrocampo a due, insomma è il massimo in emergenza, il Napoli ha 15 giocatori contati e fa 6 partite in 15 giorni e cosi arriva logoro alla partita".

"Il Napoli sta facendo i miracoli da quando è arrivato Conte, ma i miracoli sono sospesi ora non sono finiti. La squadra - prosegue l'ex dirigente anche di Udinese e Atalanta - è logora da tanti infortuni e hanno influito sulle mancanze. Non sommerei campionato e Champions visto che in Europa ci sono valori diversi, e per fare un’analisi tecnica io mi fermerei al campionato che deve essere l’obiettivo del Napoli, la Champions al momento ti può portare valori economici ma non può essere al momento un obiettivo del Napoli, magari lo sarà con l’avanzare del progetto”.

Marino si sofferma ancora su Conte: “Lui ha ragione, bisognava pareggiare questa partita nella sofferenza. I pareggi sono importanti, penso a quello che ha fatto il Milan contro il Sassuolo dove ha rischiato di perdere. Quando l’Udinese ha cominciato a furoreggiare e il Var ha salvato da due gol irregolari, Conte voleva dire che bisognava mettersi stretti e portare a casa il punto. Se il Napoli si fosse messo in una maniera più compatta poteva portare a casa un punto fondamentale. Il Napoli è stato sovrastato a centrocampo, già un Anguissa poteva dare un forte aiuto”.

Infine due battute sul tema infortuni: “Il problema è che non bisogna affrettare i recuperi, Lukaku ha avuto un infortunio muscolare grave, lui non si è operato e quindi bisogna fare attenzione nel recupero. Attenzione a non recuperare anzitempo la gente perché si fanno dei danni. Siamo sicuri che è colpa della preparazione oppure è il Napoli che non ha un settore di prevenzione che è capace di prevenire questi infortuni, penso ai 7-8 fisioterapisti che ho avuto a Udine”.