Pisa, Caracciolo non si perde d'animo: "Se continuiamo cosi i risultati arriveranno"

Il capitano del Pisa Antonio Caracciolo è intervenuto dopo lo 0-0 maturato all'Arena Garibaldi contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Sicuramente vediamo il bicchiere come mezzo pieno. Siamo una neopromossa e a parte con l'Hellas Verona abbiamo affrontato tutte squadre di alta classifica. Ancora non abbiamo vinto ma dobbiamo rimanere concentrati perché se continuiamo cosi i risultati arriveranno".

Cosa manca per questa prima vittoria?

"Centrare la porta. Oggi siamo arrivati tante volte li ma tutte le occasioni sono uscite di poco. Dobbiamo allenarci di più ed essere più cattivi"

Com'è vivere questa stagione in Serie A?

"Io sono tranquillo, me la sto godendo. A 35 anni mi sono ridato la possibilità di giocare in questo campionato. Non mi sento a ancora a fine carriera. Cerco di dare il massimo e portare a casa belle partite, sperando in un miracolo della salvezza, come lo fu l'anno scorso con la promozione".