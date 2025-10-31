Pisa, Semper: "Su Basic la parata più difficile, dobbiamo creare tanto e senza paura"
Il portiere del Pisa Adrian Semper ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Lazio terminato 0-0 e valido per la 9^ giornata di Serie A.
Più difficile la parata su Isaksen o su Basic?
"Su Basic, il tiro era più forte. E' andata bene".
Cosa serve per arrivare alla vittoria?
"Dobbiamo mantenere questa altezza di calcio, di creare tano e stare davanti alla porta avversaria tanto e senza paura, provando a fare gol".
