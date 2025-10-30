TMW
Mantova, si prosegue con Possanzini in panchina: le ultime
Cambia il direttore sportivo, non l'allenatore. Il Mantova che ha da poche ore affidato la direzione sportiva a Leandro Rinaudo al posto di Christian Botturi, va avanti con Davide Possanzini. Confermato quindi il tecnico che l'anno scorso ha disputato con la sua squadra un campionato al di sopra delle aspettative. Contro la Sampdoria, dunque, toccherà ancora all'ex attaccante guidare la squadra e tirarla fuori dalle sabbie mobili. Il Mantova prova a fare quadrato. E prosegue con Davide Possanzini in panchina...
