Borini: "Per Accardi, alla Samp, ero un problema nello spogliatoio. Volevo far causa al club"

Solo pochi giorni fa, era il 17 ottobre, Fabio Borini, svincolato da dopo l'avventura con la Sampdoria, firmava il contratto con la formazione inglese del Salford City, club inglese di quarta divisione, con il quale si è subito messo in mostra vincendo il derby il giorno dopo il suo tesseramento.

L'attaccante, però, è tornato a parlare della formazione blucerchiata, e non le ha mandate a dire. Dure, infatti, le sue parole, rilasciate nel corso di un'intervista a thetimes.com e riprese (tradotte) poi dal portale sampdorianews.net: "Mi allenavo a parte sotto la gestione del Direttore Sportivo Pietro Accardi, le persone a me vicine sanno quanto sia stato difficile, perché il direttore ha preso una posizione molto severa prima ancora di incontrarmi. Ha deciso che non ero giusto, che non ero questo, che non ero quello, che ero un problema nello spogliatoio, quando in realtà ero lo spogliatoio. Li ho tenuti uniti nei momenti difficili, è la mia esperienza che mi porta a farlo".

Aggiunge: "Ero pronto a fare causa al club. Avevo tutte le carte in regola per fare causa al club perché non possono farmi allenare da solo, orari diversi, niente cibo, nessun coinvolgimento con la squadra, tutte queste piccole cose. Ero davvero turbato".