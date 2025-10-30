Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Al turno successivo Inter U23 e Latina

Una due giorni di calcio di terza serie, quella che si è vissuta tra ieri e oggi, con la Serie C che ha mandato definitivamente in archivio i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia: tra circa un mese si giocheranno gli Ottavi, che, come questo turni, vedranno i match disputarsi in gara secca, con direttamente i calci di rigore - quindi senza tempi supplementari - qualora al termine dei 90' regolamentari emergesse risultato di parità.

Già qualificate, nella giornata di ieri, Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana, Union Brescia, Sambenedettese, Atalanta U23, Renate, Ravenna, Arezzo, Sorrento, Audace Cerignola, Giugliano, Pro Vercelli e Monopoli, all'appello mancavano solo le due formazioni che sarebbero uscite dai confronti di questa sera.

E staccare il pass per gli Ottavi, sono state Inter U23 e Latina, con la formazione pontina che ha battuto il Perugia ai calci di rigore dopo aver trovato il pareggio a seguito di un'iniziale svantaggio; i lombardi, invece, hanno battuto l'Ospitaletto, trovando il gol partita quasi in extremis.

Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite:

COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE

Crotone-Foggia 1-0

33' Gomez

Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1

76' Nanni

Carpi-Union Brescia 0-1

36' Valente

Ternana-Campobasso 1-0

35' Pettinari

Atalanta U23-Alcione Milano 2-1

36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)

Sambenedettese-Ascoli 2-1

8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)

Renate-Juventus Next Gen 1-1 (5-4 d.c.r)

17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)

Arezzo-Torres 2-0

24' Dell'Aquila, 76' Ravasio

Ravenna-Rimini 3-0

4' e 19' Okaka, 68' Da Pozzo

Sorrento-Trapani 1-1 (5-4 d.c.r)

36' [rig.] Vazquez (T), 45+1' Sabbatani (S)

Audace Cerignola-Casarano 2-1

43' Gambale (A), 45' Ruggiero (A), 90'+3 Zanaboni (C)

Giugliano-Benevento 2-0

71' e 86' Balde

Vicenza-Pro Vercelli 0-1

56' Carosso

Monopoli-Potenza 0-0 (2-4 d.c.r)

Latina-Perugia 1-1 (6-5 d.c.r)

12' Bacchin (P), 66' De Ciancio (L)

Ospitaletto-Inter U23 1-2

58' David (I), 81' Pollio (O), 89' Alexiou (I)

Di seguito, anche il programma degli Ottavi:

Gara O1

Inter U23 vs Renate

Gara O2

Pro Vercelli vs Atalanta U23

Gara O3

Sambenedettese vs Union Brescia

Gara O4

Ravenna vs Arzignano Valchiampo

Gara O5

Arezzo vs Latina

Gara O6

Ternana vs Giugliano

Gara O7

Potenza vs Audace Cerignola

Gara O8

Sorrento vs Crotone