Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Al turno successivo Inter U23 e Latina
Una due giorni di calcio di terza serie, quella che si è vissuta tra ieri e oggi, con la Serie C che ha mandato definitivamente in archivio i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia: tra circa un mese si giocheranno gli Ottavi, che, come questo turni, vedranno i match disputarsi in gara secca, con direttamente i calci di rigore - quindi senza tempi supplementari - qualora al termine dei 90' regolamentari emergesse risultato di parità.
Già qualificate, nella giornata di ieri, Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana, Union Brescia, Sambenedettese, Atalanta U23, Renate, Ravenna, Arezzo, Sorrento, Audace Cerignola, Giugliano, Pro Vercelli e Monopoli, all'appello mancavano solo le due formazioni che sarebbero uscite dai confronti di questa sera.
E staccare il pass per gli Ottavi, sono state Inter U23 e Latina, con la formazione pontina che ha battuto il Perugia ai calci di rigore dopo aver trovato il pareggio a seguito di un'iniziale svantaggio; i lombardi, invece, hanno battuto l'Ospitaletto, trovando il gol partita quasi in extremis.
Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite:
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Atalanta U23-Alcione Milano 2-1
36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)
Sambenedettese-Ascoli 2-1
8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)
Renate-Juventus Next Gen 1-1 (5-4 d.c.r)
17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)
Arezzo-Torres 2-0
24' Dell'Aquila, 76' Ravasio
Ravenna-Rimini 3-0
4' e 19' Okaka, 68' Da Pozzo
Sorrento-Trapani 1-1 (5-4 d.c.r)
36' [rig.] Vazquez (T), 45+1' Sabbatani (S)
Audace Cerignola-Casarano 2-1
43' Gambale (A), 45' Ruggiero (A), 90'+3 Zanaboni (C)
Giugliano-Benevento 2-0
71' e 86' Balde
Vicenza-Pro Vercelli 0-1
56' Carosso
Monopoli-Potenza 0-0 (2-4 d.c.r)
Latina-Perugia 1-1 (6-5 d.c.r)
12' Bacchin (P), 66' De Ciancio (L)
Ospitaletto-Inter U23 1-2
58' David (I), 81' Pollio (O), 89' Alexiou (I)
Di seguito, anche il programma degli Ottavi:
Gara O1
Inter U23 vs Renate
Gara O2
Pro Vercelli vs Atalanta U23
Gara O3
Sambenedettese vs Union Brescia
Gara O4
Ravenna vs Arzignano Valchiampo
Gara O5
Arezzo vs Latina
Gara O6
Ternana vs Giugliano
Gara O7
Potenza vs Audace Cerignola
Gara O8
Sorrento vs Crotone