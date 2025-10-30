Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', Perugia corsaro a Latina. Inter U23 sul pari
Con la giornata di ieri, è tornata in campo la Coppa Italia Serie C, giunta adesso ai Sedicesimi di Finale della competizione: oggi le ultime due partite di questo step, che daranno il quadro completo di quelli che saranno poi gli Ottavi di Finale. Gare, quelle odierne (ma anche del prossimo turno), che si giocano in gara secca, con direttamente i calci di rigore - quindi senza tempi supplementari - qualora al termine dei 90' regolamentari emergesse risultato di parità.
Già qualificate Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana, Union Brescia, Sambenedettese, Atalanta U23, Renate, Ravenna, Arezzo, Sorrento, Audace Cerignola, Giugliano, Pro Vercelli e Monopoli.
Intanto, alle 20:30 hanno presto il via i due confronti, che hanno da poco mandato in archivio i primi tempi. Non giungono sussulti dalla Lombardia, dove si stanno affrontando Ospitaletto e Inter U23, mentre il Perugia è al momento corsaro sul campo del Latina, grazie alla rete di Bacchin; la cura Tedesco sembra adesso funzionare, ma ci saranno altri 45' prima di affermarlo con certezza.
Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite:
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Ora in campo (parziale)
Latina-Perugia 0-1
12' Bacchin
Ospitaletto-Inter U23 0-0
Già giocate (in neretto le squadre qualificate)
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Atalanta U23-Alcione Milano 2-1
36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)
Sambenedettese-Ascoli 2-1
8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)
Renate-Juventus Next Gen 1-1 (5-4 d.c.r)
17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)
Arezzo-Torres 2-0
24' Dell'Aquila, 76' Ravasio
Ravenna-Rimini 3-0
4' e 19' Okaka, 68' Da Pozzo
Sorrento-Trapani 1-1 (5-4 d.c.r)
36' [rig.] Vazquez (T), 45+1' Sabbatani (S)
Audace Cerignola-Casarano 2-1
43' Gambale (A), 45' Ruggiero (A), 90'+3 Zanaboni (C)
Giugliano-Benevento 2-0
71' e 86' Balde
Vicenza-Pro Vercelli 0-1
56' Carosso
Monopoli-Potenza 0-0 (2-4 d.c.r)
Di seguito, anche il programma degli Ottavi:
Gara O1
Vinc. Ospitaletto-Inter U23 vs Renate
Gara O2
Pro Vercelli vs Atalanta U23
Gara O3
Sambenedettese vs Union Brescia
Gara O4
Ravenna vs Arzignano Valchiampo
Gara O5
Arezzo vs Vinc. Latina-Perugia
Gara O6
Ternana vs Giugliano
Gara O7
Potenza vs Audace Cerignola
Gara O8
Sorrento vs Crotone