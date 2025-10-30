Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', Perugia corsaro a Latina. Inter U23 sul pari

Con la giornata di ieri, è tornata in campo la Coppa Italia Serie C, giunta adesso ai Sedicesimi di Finale della competizione: oggi le ultime due partite di questo step, che daranno il quadro completo di quelli che saranno poi gli Ottavi di Finale. Gare, quelle odierne (ma anche del prossimo turno), che si giocano in gara secca, con direttamente i calci di rigore - quindi senza tempi supplementari - qualora al termine dei 90' regolamentari emergesse risultato di parità.

Già qualificate Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana, Union Brescia, Sambenedettese, Atalanta U23, Renate, Ravenna, Arezzo, Sorrento, Audace Cerignola, Giugliano, Pro Vercelli e Monopoli.

Intanto, alle 20:30 hanno presto il via i due confronti, che hanno da poco mandato in archivio i primi tempi. Non giungono sussulti dalla Lombardia, dove si stanno affrontando Ospitaletto e Inter U23, mentre il Perugia è al momento corsaro sul campo del Latina, grazie alla rete di Bacchin; la cura Tedesco sembra adesso funzionare, ma ci saranno altri 45' prima di affermarlo con certezza.

Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite:

COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE

Ora in campo (parziale)

Latina-Perugia 0-1

12' Bacchin

Ospitaletto-Inter U23 0-0

Già giocate (in neretto le squadre qualificate)

Crotone-Foggia 1-0

33' Gomez

Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1

76' Nanni

Carpi-Union Brescia 0-1

36' Valente

Ternana-Campobasso 1-0

35' Pettinari

Atalanta U23-Alcione Milano 2-1

36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)

Sambenedettese-Ascoli 2-1

8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)

Renate-Juventus Next Gen 1-1 (5-4 d.c.r)

17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)

Arezzo-Torres 2-0

24' Dell'Aquila, 76' Ravasio

Ravenna-Rimini 3-0

4' e 19' Okaka, 68' Da Pozzo

Sorrento-Trapani 1-1 (5-4 d.c.r)

36' [rig.] Vazquez (T), 45+1' Sabbatani (S)

Audace Cerignola-Casarano 2-1

43' Gambale (A), 45' Ruggiero (A), 90'+3 Zanaboni (C)

Giugliano-Benevento 2-0

71' e 86' Balde

Vicenza-Pro Vercelli 0-1

56' Carosso

Monopoli-Potenza 0-0 (2-4 d.c.r)

Di seguito, anche il programma degli Ottavi:

Gara O1

Vinc. Ospitaletto-Inter U23 vs Renate

Gara O2

Pro Vercelli vs Atalanta U23

Gara O3

Sambenedettese vs Union Brescia

Gara O4

Ravenna vs Arzignano Valchiampo

Gara O5

Arezzo vs Vinc. Latina-Perugia

Gara O6

Ternana vs Giugliano

Gara O7

Potenza vs Audace Cerignola

Gara O8

Sorrento vs Crotone