Padova, Lasagna: "Con mentalità e cura dei dettagli, arriveremo pronti alla sfida al SudTirol"

Si è giocata in turno infrasettimanale la 10ª giornata del campionato di Serie B, con il Padova che ieri è sceso in campo al 'Picco', dove ha affrontato i padroni di casa dello Spezia: match terminato 1-1, con i biancoscudati sotto di una rete e costretti quindi a inseguire.

A pareggiare i conti, in quello che è stato il suo primo gol stagionale, l'attaccante Kevin Lasagna, che ha parlato poi ai canali ufficiali del club: "Probabilmente, per come si era messa la partita possiamo dire che è un punto guadagnato, anche se alla fine avremmo potuto portare a casa anche l'intera posta in palio. Dopo una partenza difficile siamo riusciti a mettere in difficoltà lo Spezia e a reagire nel modo giusto. Il gol mi mancava, è vero, ma sono sempre stato sereno perché la squadra sta facendo un’ottima stagione, anche se ovviamente sono molto contento di aver trovato la rete: per un attaccante è qualcosa di fondamentale e dà grande fiducia".

Testa però al confronto di sabato, che opporrà i veneti al SudTirol, reduce da una pesante sconfitta a Venezia: "Dovremo essere bravi a recuperare nel poco tempo che abbiamo a disposizione. Non sarà facile, ma con la giusta mentalità e la cura dei dettagli riusciremo ad arrivare pronti. Ho trovato un gruppo straordinario, fatto di ragazzi che ogni giorno danno il 110% in allenamento: l’approccio della squadra al campionato è stato molto positivo".