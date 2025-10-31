TMW Radio Selleri: "Per il Ravenna, il ritrovato Okaka può far la differenza anche contro l'AscolI"

Definitivamente archiviato il turno di Coppa Italia (Sedicesimi di Finale), la Serie C è pronta a tornare in campo con la 12ª giornata del campionato, che si aprirà questa sera, venerdì 31 ottobre, e si concluderà poi nella serata di lunedì. Nel Girone B spicca il match di cartello tra Ravenna e Ascoli, terza contro seconda, che potrà dire qualcosa in più sul futuro della corsa alla promozione.

Di questo, nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, ha parlato l'ex calciatore del Ravenna Alfonso Selleri: "Arrivare a un match come questo con la vittoria di Coppa Italia sul Rimini aiuta sicuramente, anche perché ha trovato di nuovo il gol, dopo domenica, Okaka, che probabilmente diventerà un valore aggiunto per questo Ravenna: se trova continuità, è un giocatore importante per la categoria, uno che sposta davvero gli equilibri. E comunque la vittoria della Coppa Italia aiuta a prescindere, anche perché non si può mai sapere fino alla fine della stagione cosa sarà. Oggi la corsa promozione è a tre squadre, ma la Coppa Italia può portarti a qualche posizione utile nei playoff, e può essere qualcosa di interessante. Chiaro che il Ravenna, oggi come oggi, deve lottare nel campionato: al di là della sconfitta con l’Arezzo, ha dimostrato di poter stare lì, e credo abbia imparato come affrontare certe situazioni. Poi c'è l’Ascoli che si dovrà rifare dalla Coppa, ma non dimentichiamo la vittoria del derby di campionato contro la Samb".

Intanto, a completezza di informazione, questo il riepilogo della giornata del raggruppamento:

GIRONE B

Sabato 1 novembre

Ore 14:30 - Arezzo-Campobasso

Ore 14:30 - Pineto-Pianese

Ore 17:30 - Rimini-Bra

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 - Livorno-Forlì

Ore 14:30 - Gubbio-Ternana

Ore 14:30 - Torres-Caerpi

Ore 17:30 - Pontedera-Perugia

Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli

Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

Classifica: Arezzo 28, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Guidonia Montecelio 17, Forlì 17, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Pineto 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pianese 13, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres 7, Bra 7, Perugia 6, Rimini -1.

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti