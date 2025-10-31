Fiorentina e Genoa ultime in classifica: i viola confermano Pioli, il Grifone intanto cambia ds

Le ultime due squadre nella classifica della Serie A proseguiranno con i rispettivi allenatori. O almeno, sicuramente la Fiorentina fino alla gara col Lecce. Per il Genoa, invece, tutto dipenderà dalle prossime ore. Ma andiamo con ordine.

Partendo dalla Fiorentina, la dirigenza ha deciso di tener duro sulla propria linea e ha confermato Pioli al suo posto anche dopo la deludente sconfitta per 3-0 del turno infrasettimanale sul campo dell'Inter. Per lui però sarà decisiva la prossima, domenica al Franchi contro il Lecce: se non vince, è praticamente impossibile per lui una prosecuzione del percorso in viola. E in tal senso è stato chiaro il suo ds Pradè, parlando di Lecce come "una partita da vita o morte".

La situazione del Genoa, mestamente ultimo in classifica da solo, è invece in evoluzione. Sul banco degli imputati di Sucu infatti non c'è solo il tecnico Patrick Vieira, ma anche il direttore sportivo Marco Ottolini, per il quale si è spifferato più di una volta di una possibile chiamata in arrivo dalla Juventus, che ormai sembra alla porta. C'è infatti l'intesa di massima con Diego Lopez, ex Lens, che dunque è pronto a prenderne il posto. Lo stesso Diego Lopez, una volta assunto il nuovo ruolo, avrà subito un compito delicato. Sarà infatti lui a prendere la decisione su Patrick Vieira, e in questo senso non sono da escludere decisioni forti. In caso di esonero del tecnico francese, infatti, prenderebbe piede la soluzione interna: Domenico Criscito, storico capitano del Grifone e allenatore delle formazioni giovanili. Con lui Roberto Murgita, già collaboratore tecnico del Genoa.