Cura Tedesco? Dopo la vittoria, l'addio alla Coppa Italia: il Perugia stecca i Sedicesimi

Un avvio di stagione decisamente molto movimento quello che ha vissuto il Perugia, che lunedì si è presentato alla 10ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, con il terzo allenatore della stagione, Giovanni Tedesco, tornato nella formazione umbra sotto questa veste dopo gli anni da calciatore che lo hanno visto capitano dell'era Gaucci. E proprio Riccardo Gaucci, insieme a Walter Novellino, è tornato nella dirigenza del club, che per provare a raddrizzare una stagione decisamente storta ha compiuto... un'operazione nostalgia.

Che inizialmente aveva portato i suoi frutti, perché lunedì sera è arrivata la prima vittoria stagionale in campionato, ai danni del Livorno, ma l'entusiasmo dato dai tre punti e dal ritorno di un bandiera allo stadio 'Curi', mister Tedesco, non ha avuto effetto in Coppa Italia: il Grifo è infatti quest'oggi sceso in campo nei Sedicesimi di Finale della competizione parallela al campionato, ma i calci di rigore gli sono stati fatali. Andiamo però con ordine: la gara era secca, in caso di parità al termine dei 90' si sarebbe subito andati ai rigori, che si sono battuti perché il Latina - avversario dei biancorossi - è riuscito ad acciuffare il pari dopo l'iniziale vantaggio umbro. Prima sconfitta, quindi, della gestione Tedesco.

Come reagirà adesso la squadra? Le risposte dovranno arrivare a stretto giro di posta, perché domenica 2 novembre c'è la gara contro il Pontedera, sul sintetico del 'Mannucci'. Un momento positivo, a livello mentale, che rischia ora di essere spezzato. Servirà una grande prova di maturità...