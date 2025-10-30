Pergolettese, Curioni: "Nostri limiti emersi col passare delle giornate. Responsabilizziamoci"

Un momento sicuramente complicato quello che sta vivendo la Pergolettese, che si appresta alla sfida contro il Novara, dopo i soli tre punti conquistati nelle ultime sette gare. Un bottino oggettivamente un po’ magro, che prefigge come unico obiettivo la vittoria, che eviterebbe la zona playout, distante solo due punti.

Come si legge sui canali ufficiali del club, del match ha parlato mister Giacomo Curioni: "Con i ragazzi, oltre ad analizzare l'ultima partita come facciamo sempre, ci siamo confrontati sugli errori e sulle situazioni che ci hanno precluso di fare i punti a Vercelli. Ho chiesto ai ragazzi e ci siamo chiesti di assumerci la responsabilità del momento che stiamo vivendo e di cercare ognuno di poter dare il proprio contributo per ritornare a fare punti importanti che ci permettano di vivere poi la settimana e di vedere la classifica in modo più ottimistico e più positivo. È un momento in cui mostriamo difficoltà nel concretizzare in fase realizzativa, e commettiamo delle ingenuità, degli errori, che paghiamo caro".

Aggiunge poi: "Sappiamo, e l'ho sempre detto anche dopo le vittorie, che è un campionato difficile e competitivo. Forse il calendario nelle prime partite ci ha messo di fronte delle squadre che non hanno fatto emergere quelle che potevano essere le nostre possibili difficoltà, i nostri limiti, che si sono palesati col passare delle giornate. Dobbiamo essere seri e responsabili nel capire la situazione e nel cercare di trovare le soluzioni".

Anche il Novara, però, non arriva da un buon momento: "È una squadra che ha pareggiato tanto ma significa anche che non ha sbagliato dei periodi, magari non ha semplicemente trovato la chiave per poter vincere le partite. Io prendo come riferimento le ultime due gare perché ho visto che hanno cambiato diversi moduli in quelle precedenti: è una squadra ricca di elementi di categoria e importanti. Sappiamo della forza degli avversari che andiamo a incontrare e dobbiamo essere pronti e offrire una prestazione all'altezza".

Conclude quindi: "C'è tanta voglia di regalare gioia al nostro pubblico, ai nostri tifosi che ci danno sempre grande supporto. Siamo i primi a essere dispiaciuti del fatto che in casa abbiamo tante volte deluso sul risultato, ma devo anche dire che la squadra non ha mai mancato di impegno e di prestazione. Ha mancato nella concretezza e nell'episodio per poter fare i punti e festeggiare tutti insieme nella nostra casa. Per una squadra che deve salvarsi, deve essere una certezza il fatto di giocare nella propria casa e non deve essere un problema".