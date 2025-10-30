Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi"

Nel giorno dell'annuncio ufficiale come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti ha già avuto modo di approcciarsi in maniera concreta col mondo bianconero. In attesa della presentazione di domani (e del primo allenamento), infatti, l'ex ct della Nazionale ha come di consueto fatto il primo giro perlustrativo all'interno delle strutture della Continassa.

"Mi fai fare una giratina su questa giacchetta?" - A testimoniarlo sono gli stessi profili social della Juventus, in cui si vede Spalletti arrivare dentro il quartier generale bianconero accompagnato e guidato da Giorgio Chiellini. Tra un saluto e l'altro - si vede nelle immagini - il nuovo allenatore ha fatto conoscenza con alcuni dei suoi nuovi giocatori. Da Pinsoglio a Perin, a cui Spalletti non ha risparmiato anche una battuta sull'abbigliamento, in particolare sulla giacca indossata da Perin al momento dell'incontro (guarda il video in calce all'articolo, ndr).

Spalletti-Perin, botta e risposta - Soffermandosi sempre col secondo portiere della Juventus, inoltre, è andato in scena un altro breve siparietto a suon di risposte. "Tutto bene?", chiede Perin in maniera formale a Spalletti. "Dipenderà da voi", la risposta perentoria dell'allenatore. Perin, sulla difensiva, continua: "Noi siamo a disposizione. Molto a disposizione", sottolinea il portiere facendosi portavoce della squadra. "E' già qualcosa", la chiosa di Spalletti. Insomma, un simpatico botta e risposta che ha già fatto il giro dei social tra i tifosi.