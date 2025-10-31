Valentina De Laurentiis: "Il Napoli è un simbolo culturale che vogliamo portare nel mondo"

Valentina De Laurentiis, figlia del presidente del Napoli Aurelio e responsabile marketing del club azzurro, ha parlato ai microfoni di Rivista Undici. Queste le sue parole: "Sicuramente mio padre è un visionario, uno che non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Ha sempre avuto idee all’avanguardia che hanno permesso alla società di evolversi sotto ogni punto di vista. Per costruire qualcosa di grande servono tempo, costanza e un lavoro profondo. Negli ultimi anni abbiamo sentito il bisogno di fare un passo in più: non solo rendere forte la squadra, ma contribuire alla rinascita della città. Napoli ha una luce propria, che aveva bisogno di essere raccontata e valorizzata. Abbiamo scelto di puntare su questo: raccontare la magia e l’anima di una comunità che vive e vibra ogni giorno".

Sul percorso di rebranding del club

"l percorso nasce dall’esigenza di rappresentare l’orgoglio di essere Napoli. Tutto è partito dal logo, con la storica N ridisegnata in chiave più minimal e contemporanea. Abbiamo puntato su un linguaggio visivo pulito, elegante, capace di parlare non solo ai tifosi ma anche a chi ama il design e la cultura. L’obiettivo era chiaro: il Napoli non è solo una squadra di calcio, ma un simbolo culturale. Da qui l’idea di costruire un’immagine che unisse identità, stile ed esperienza".

Sulla scelta delle maglie auto prodotte

"È nata da un’esigenza di libertà. Dopo tanti anni con i grandi brand sportivi, abbiamo sentito il bisogno di un’identità più personale. Volevamo poter raccontare una storia che fosse solo nostra, senza limiti imposti da logiche esterne. Non ci siamo ispirati a nessuno: è stata una scelta di rottura, un atto di fiducia nell’eccellenza italiana e nella determinazione napoletana. All’inizio non è stato facile: c’erano tempi stretti e molte incognite, ma grazie a un gruppo straordinario ce l’abbiamo fatta. Oggi possiamo dire che quella scelta ha cambiato tutto".

Sulle possibilità di un'ulteriore crescita

"Ora vogliamo abbracciare tutti i tifosi napoletani del mondo, farli sentire parte di un’unica famiglia. Apriremo nuovi store, svilupperemo collaborazioni internazionali, organizzeremo eventi che raccontino la nostra anima. Napoli ha un’identità così forte e universale che può parlare a chiunque: basta trovare il linguaggio giusto. Perché Napoli non è solo un club, è un’emozione che attraversa confini, culture e generazioni".