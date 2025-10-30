Pisa, Caracciolo: "Un punto importante. Pochi gol? Dobbiamo crederci ancora di più"

Il difensore del Pisa Antonio Caracciolo ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Lazio terminato 0-0 e valido per la 9^ giornata di Serie A.

Che punto è?

"Un punto importante, siamo una neopromossa. Non avendo ancora vinto, cerchiamo la vittoria soprattutto in casa. Abbiamo avuto diverse occasioni e anche loro, è stato bravo Semper. Non sono arrivati i 3 punti, ma è un punto che ci dà fiducia".

Cosa serve per sbloccarvi davanti alla porta?

"Lavorare e crederci ancora di più. Purtroppo oggi non abbiamo centrato la porta, dobbiamo essere ancora più cattivi. Stiamo dimostrando di poter stare in Serie A e dobbiamo crederci ancora di più".