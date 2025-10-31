Sassuolo, quattro vittorie e 13 punti dopo 9 gare: partenza sprint che non si vedeva dal 2020

Con la vittoria alla Domus Arena contro il Cagliari, il Sassuolo si porta a quota 13 punti nelle prime nove giornate di campionato, a soli due lunghezze di distanza dalla zona Europa. La punizione di Armand Laurienté e il sinistro a fil di palo di Andrea Pinamonti, entrambi realizzati nel secondo tempo, permettono alla squadra di Fabio Grosso di mettere a segno la loro quarta vittoria in stagione, dopo quella in trasferta al Bentegodi contro l'Hellas Verona e al Mapei Stadium contro Lazio e Udinese.

Un'ottima partenza per i neroverdi, che dopo il successo dello scorso anno in Serie B, vogliono tornare ad essere competitivi fin da subito anche nel massimo campionato italiano e cancellarsi le ombre del recente passato. Infatti, nelle tre precedenti stagioni in cui gli emiliani erano stati in Serie A, mai avevano fatto così bene a questo punto della stagione. Nel 2023/24, anno in cui alla fine arrivò la retrocessione, i punti alla nona giornata furono 10, frutto di una vittoria in meno e una sconfitta in più. Nel 2022/23 i punti furono 12, frutto di tre vittorie e altrettanti pareggi. Infine, nel 2021/22 i punti furono 11, frutto di tre vittorie e due pareggi. Se torniamo indietro al 2020/21, però, lì i punti furono addirittura 18 e il Sassuolo si affacciava alla decima giornata al secondo posto.

Ultimi 5 campionati di Serie A del Sassuolo

2025/26 - 13 punti (10 GF; 10 GS)

2023/24 - 10 punti (12 GF; 16 GS)

2022/23 - 12 punti (11 GF; 10 GS)

2021/22 - 11 punti (12 GF; 12 GS)

2020/21 - 18 punti (20 GF; 12 GS)