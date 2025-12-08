Pisa, Gilardino: "Nel secondo tempo dominato il Parma. Nzola? Ha fatto una stupidaggine"

“Dovrò rivedere la partita, ma nella mia testa ce l’ho ben presente”. Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, commenta in conferenza stampa il ko interno con il Parma: “Non siamo partiti benissimo, probabilmente c’era un po’ di tensione, però il primo tempo credo sia stato equilibrato e deciso dagli episodi, nello spostare un po’ l’ago della bilancia verso il Parma. Nel secondo tempo è stata una partita a senso unico, abbiamo fatto 47 cross e 29 tocchi in area, 13 tiri di cui due in porta: è evidente che negli ultimi 20-25 c’è margine di miglioramento, c’è volontà di essere più incisivi e cattivi per andare a riprendere la partita. Ma confido in questa squadra per la volontà messa nel secondo tempo: c’è amarezza, in questo momento dobbiamo pensare solo che tra quattro giorni abbiamo una sfida fondamentale per noi, dobbiamo analizzare la partita con grandissima lucidità e con calma, prendendo gli spunti da ciò che abbiamo fatto bene”.

Venerdì mancherà Nzola, espulso, e poi andrà in Coppa d’Africa.

“Ha fatto una stupidaggine, un giocatore d’esperienza come lui non deve permettersela. Purtroppo non l’avremo per parecchio temo, come Akinsanmiro. Allo stesso tempo, negli ultimi 20-25 metri ha avuto palle lui, ne abbiamo avute altre: servono determinazione, concretezza, voglia e fame di gol. È una cosa su cui lavoriamo quotidianamente”.

Cosa le è piaciuto di meno?

“Sicuramente nei primi minuti siamo stati un po’ troppo prevedibili, abbiamo lanciato un po’ troppo da dietro, e potevamo andare più nello stretto. Sono partite che dipendono anche dall’aspetto mentale: la maturità passa da queste partite, è normale che noi dobbiamo crescere velocemente”.