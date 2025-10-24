Milan-Pisa 2-2, Gilardino: "Non so se essere incazzato per il risultato o felice per la prestazione"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole dopo il pareggio contro il Milan per 2-2.

Sul risultato a sorpresa

"Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione. Ci credevamo, ci crediamo e l'abbiamo dimostrato. Bravi ai ragazzi. Dopo un primo tempo normale abbiamo fatto un secondo tempo con personalità e coraggio, giocandocela a Milano. Peccato perché avevamo la partita in pugno ma ci portiamo a casa questo grande risultato. Iniezione di coraggio, pari che dedichiamo ai tanti tifosi che non sono potuti venire".

Sulla preparazione alla partita

"Sono assetti tattici, strategie nella preparazione delle partite. Siamo stati efficaci, mantenendo un giusto equilibrio. Abbiamo saputo far entrambe le fasi, i ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità. Continuiamo a pensare positivo e ad avere fiducia, è l'unica medicina che conosco".

Pisa che fa meglio contro le big

"Abbiamo giocato sempre contro squadre di media classifica, a parte contro il Verona. Ma è vero che contro Verona e Udinese abbiamo trovato maggiori difficoltà. Dobbiamo migliorare palle al piede e nella struttura quando affrontiamo squadre che giocano con blocchi bassi. Quando abbiamo giocato a Napoli, Bergamo, stasera e contro la Fiorentina abbiamo sempre fatto buone partite e di sostanza".

Sul campionato del Pisa

"Sappiamo che dobbiamo fare questo tipo di campionato. Ne siamo a conoscenza. Da neopromossa sappiamo che ogni partita va affrontata per cercare di fare punti importanti, in casa e fuori. Avevamo la partita in pugno, speravamo potesse finire diversamente. Ma per noi è un'iniezione di fiducia e coraggio. Pensiamo giorno dopo giorno, siamo una squadra giovane per la categoria".