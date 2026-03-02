McKennie-Juve fino al 2030, novità Vlahovic. Milan in tribunale per André? Le top news delle 22

Adesso è anche ufficiale: Weston McKennie rinnova il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2030. La conferma diretta arriva dallo stesso club: "Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030".

L'Inter e la Juventus hanno in comune l'esigenza di cambiare portiere al termine della stagione. Se per Sommer il problema principale è l'età, per Di Gregorio è invece il rendimento, che non ci si aspettava potesse essere già così deludente. Secondo quanto riportato da La Repubblica, oltre a Vicario e Carnesecchi, nella lista degli obiettivi dei due club è entrato anche Alisson Becker, che ha il contratto in scadenza con il Liverpool nel 2027.

Il Milan ha praticamente chiuso l'acquisto di Andre dal Corinthians per 15 milioni di euro più 2 di bonus, ma la trattativa adesso rischia di finire in tribunale. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, l'accordo tra i due club è quasi definito, ma il presidente Osmar Stabile non ha firmato e sembrerebbe non volerlo fare più dopo che il tecnico Dorival Junior ha chiaramente fatto capire con dichiarazioni pubbliche che preferirebbe non perderlo a stagione iniziata. Il problema che si pone ora però è di natura legale perché il Diavolo parrebbe avere delle carte siglate dall'ufficio legale della società brasiliana. Per capire se possono costituire un ok preliminare, i rossoneri potrebbero rivolgersi alla FIFA per vedere affermati i suoi diritti. Difficile fare previsioni, ma - si legge sulla rosea - lo è altrettanto che un tribunale FIFA obblighi un club a trasferire un calciatore. L'ipotesi più probabile diventa un risarcimento economico.

Confermate le notizie che vi abbiamo dato nei giorni scorsi, a proposito di un nuovo tentativo che farà la Juventus in extremis per provare a rinnovare il contratto del suo centravanti Dusan Vlahovic, in scadenza al termine di questa stagione, al 30 giugno. Come riferito da Sky Sport, addirittura la Juventus avrebbe già incontrato nei giorni scorsi l'entourage di Vlahovic. Un primo summit al termine del quale le parti si sono date reciproche aperture per provare a continuare ad andare ancora avanti assieme, al netto del fatto che una chiusura netta e definitiva comunque non fosse mai arrivata.

Tommaso Baldanzi è uscito 66' di Inter-Genoa, ma non per scelta tecnica. Per il fantasista il sospetto è che si tratti di uno stiramento al retto femorale della coscia sinistra, ma tutto verrà valutato domani.

Vittoria di fondamentale importanza quella del Bologna, che si è imposto 1-0 in casa del Pisa. Decisiva la rete al 90' di Jens Odgaard.