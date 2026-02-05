Live TMW
Pisa, Oscar Hiljemark: "Sono molto orgoglioso di essere qua"
12:50 Tra pochi minuti la presentazione ufficiale di Oscar Hiljemark nuovo allenatore del Pisa Sporting Club. Diretta testuale a cura di TMW.
13:15 inizio conferenza stampa
"Sono molto orgoglioso di essere qua. Ho sentito un grande entusiasmo. l'obbiettivo è la salvezza e in questo momento ci mancano dei punti".
Quali sono le prime impressioni?
""Dobbiamo giocare da squadra e non buttarci giù davanti agli episodi negativi. L'importante sono i tre punti".
Partirà dalla difesa a tre?
"La squadra per me ha giocatori forti, e non cambierò il sistema di gioco".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
