Live TMW Pisa, Oscar Hiljemark: "Sono molto orgoglioso di essere qua"

12:50 Tra pochi minuti la presentazione ufficiale di Oscar Hiljemark nuovo allenatore del Pisa Sporting Club. Diretta testuale a cura di TMW.

13:15 inizio conferenza stampa

"Sono molto orgoglioso di essere qua. Ho sentito un grande entusiasmo. l'obbiettivo è la salvezza e in questo momento ci mancano dei punti".

Quali sono le prime impressioni?

""Dobbiamo giocare da squadra e non buttarci giù davanti agli episodi negativi. L'importante sono i tre punti".

Partirà dalla difesa a tre?

"La squadra per me ha giocatori forti, e non cambierò il sistema di gioco".