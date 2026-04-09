Più Alisson di Carnesecchi o Vicario: perché il brasiliano oggi è la prima scelta della Juventus

La Juventus ha le idee chiare per blindare la propria porta a partire dalla prossima stagione. Lo scrive il QS, secondo il quale Alisson Becker sarebbe il primo obiettivo del club bianconero per l'eventuale dopo-Di Gregorio tra i pali. Il brasiliano, ex Roma e già giocatore quindi di mister Luciano Spalletti, vedrà scadere il suo contratto col Liverpool nel 2027 e accetterebbe con entusiasmo una chiamata della Vecchia Signora

La Juve stessa si starebbe convincendo della bontà di un'eventuale trattativa, anche perché il costo dell'operazione Alisson sarebbe sicuramente inferiore rispetto a quello degli altri obiettivi Guglielmo Vicario (Tottenham) e Marco Carnesecchi (Atalanta). Il discorso è relativo ovviamente al cartellino di proprietà dei Reds, perché in ogni caso bisognerebbe comunque lavorare al ribasso sull'ingaggio del classe 1992.