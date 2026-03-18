TMW Juventus su Alisson Becker del Liverpool nonostante il rinnovo. Prende 11 milioni lordi

La Juventus ha intenzione di reperire un portiere esperto per Luciano Spalletti. La situazione tra i pali è diventata uno dei nodi principali da sciogliere in vista della prossima estate: Michele Di Gregorio è stato praticamente bocciato dal tecnico nel corso di questa stagione, con Mattia Perin che ha scalato le gerarchie fino a diventare titolare. L'ex Monza, saluterà - da capire con che formula, considerando che rimane iscritto a bilancio per una decina di milioni. Perin, invece, salvo una sua esplicita richiesta di cessione, dovrebbe confermarsi come secondo anche nella prossima stagione.

Il nome cercato dalla Juve è quello di Alisson Becker, portiere del Liverpool ed ex Roma. Trentatré anni, palmares di assoluto livello e una conoscenza del calcio italiano. Il brasiliano rappresenta esattamente il tipo di profilo su cui Spalletti vorrebbe costruire il proprio futuro tra i pali. Il suo agente ha confermato nei giorni scorsi che i Reds hanno esercitato l'opzione per prolungargli il contratto di un altro anno, il che complica - ma non chiude - eventuali discorsi di mercato. Alisson è ancoral titolare ad Anfield, ma il Liverpool ha già mosso le proprie pedine per il futuro, acquistando il georgiano Mamardashvili con l'obiettivo di affidargli i guantoni nel prossimo futuro. Una dinamica che ricorda, per certi versi, quella vissuta dallo stesso Alisson alla Roma, quando l'arrivo di Szczesny ne segnò di fatto l'addio. La valutazione si aggira sui 15 milioni, mentre l'ingaggio è di circa 11 milioni lordi annui.

La Juventus, in ogni caso, vuole un portiere di esperienza e personalità. L'altro nome presente nella short list è quello di David De Gea, reduce dall'avventura alla Fiorentina e attualmente svincolato. Emiliano Martínez, nonostante i numerosi rumors che lo accostano ai bianconeri, non è invece al momento seguito dalla dirigenza juventina.