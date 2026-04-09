Premier League batte Serie A 3-0 nel primo tempo, Barça contro gli arbitri: le top news delle 22

Serata difficile fino a qui per le due squadre di Serie A impegnate nelle coppe europee del giovedì, visto che le ultime due rappresentanti rimaste del nostro campionato tra Europa League e Conference. Entrambe sono sotto a fine primo tempo.

Il Bologna si è fatto sorprendere dall'Aston Villa appena prima dell'intervallo, a fine primo tempo gli inglesi conducono per 1-0 al Dall'Ara grazie al gol segnato da Konsa su sviluppi di calcio d'angolo. Ottima comunque la prestazione complessiva della squadra emiliana, che aveva trovato anche la via della rete ma con annullamento dato da posizione di fuorigioco di Castro, e aveva anche colpito una traversa con capitan Ferguson.

Male invece la Fiorentina sul campo del Crystal Palace, all'intervallo di Selhurst Park il punteggio parziale dice 2-0 in favore del club di Premier League. Che ha sbloccato la sfida con Mateta, ex obiettivo del Milan, e ha quindi trovato pure il modo di confezionare il raddoppio grazie a Mitchell.

Il Barcellona mette nel mirino l'arbitraggio del direttore di gara ungherese Istvan Kovacs nel quarto di Champions d'andata perso 0-2 ieri sera con l'Atletico Madrid, in particolare per il fallo di mano di Pubill al 54' su rimessa di Musso. Tanto che è stata inviata una protesta formale alla UEFA, con richiesta di aprire un'indagine.

Arrivano intanto sempre più conferme a proposito del rinnovo pronto tra la Juventus e il suo allenatore Luciano Spalletti, fino al 2028. L'annuncio è atteso per domani, tramite i canali ufficiali della Vecchia Signora.