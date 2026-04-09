Gli strani risultati di Conference League: 4 vittorie casalinghe su 4. E nessun gol segnato dagli ospiti
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Serata particolare in Conference League, con le gare di andata dei quarti di finale andate in archivio. L'amarezza per il calcio italiano arriva ovviamente dalla pesante sconfitta per 3-0 della Fiorentina a Londra contro il Crystal Palace, ma i viola sono in buona compagnia.
Tutte le squadre che hanno giocato in casa infatti hanno vinto e, statistica degna di nota, nessuna delle squadre che ha giocato in trasferta ha trovato la via del gol. Stesso risultato della Fiorentina anche in Rayo Vallecano-AEK Atene e Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar, 3-0 entrambe. Finisce invece 2-0 la sfida giocata in Germania fra Mainz e Strasburgo.
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