Primi segnali di Solomon. Oltre le polemiche, per salvare la Fiorentina serve anche questo

Buona la prima del 2026 per la Fiorentina, che raccoglie la seconda vittoria del suo fin qui estremamente difficoltoso cammino in Serie A e grazie all'1-0 sulla Cremonese aggancia davanti a sé il Pisa e l'Hellas Verona, abbandonando il triste ultimo posto della classifica in solitaria che ha occupato nelle ultime settimane.

Sulla seconda vittoria nella Serie A 2025/2026 della Fiorentina c'è anche l'impronta del primo acquisto portato in dote dal mercato di gennaio, nel segno del nuovo dirigente Paratici (la cui influenza è evidente anche senza che ancora ci siano stati gli annunci ufficiali del caso): il segno di Manor Solomon. Il centrocampista offensivo israeliano, arrivato da pochi giorni dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto, ha avviato con un bel cross l'azione che ha poi portato al gol vittoria di Kean in pieno recupero.

Arrivato a Firenze non senza polemiche per via dei suoi ripetuti endorsement pubblici per la gestione del conflitto palestinese da parte del Governo di Israele, i primi giorni in Serie A di Solomon sono stati accompagnati perlopiù da dibattiti su quanto fosse stato opportuno per la Fiorentina puntare su un profilo così divisivo già a priori. In città c'è chi si è esposto contro l'arrivo di Solomon (vedi per esempio i consiglieri comunali Dimitri Palagi e Jacopo Madau), così come chi in risposta ha invece invitato a concentrarsi sull'aspetto sportivo e lasciar perdere le connotazioni politiche. Ieri al Franchi c'era anche attenzione all'aspetto delle contestazioni e della sicurezza: il pullman ha visto modificato il proprio percorso di accesso all'impianto e all'esterno i controlli sono stati più serrati del solito, senza però che emergessero elementi di criticità. All'interno dello stadio, nel corso della partita, nulla da segnalare se non gli applausi al momento del suo ingresso. In mezzo alle polemiche, insomma, almeno all'esordio Solomon è riuscito a far prevalere il campo. Per salvarsi, la Fiorentina avrà bisogno di questo.