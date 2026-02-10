TMW Solomon ha già convinto la Fiorentina. Se sarà salvezza, pronti 10 milioni per il riscatto

La Fiorentina fatica ad uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, ma pur alle prese con una stagione che a molti sta apparendo quasi come maledetta, ci sono comunque dei segnali di cose positive da poter raccogliere per l'ambiente viola.

Spicca per esempio il contributo alla causa di Manor Solomon (26 anni), il primo acquisto operato dalla Fiorentina nel calciomercato di gennaio finito la scorsa settimana, in termini di cronologia. Sono 8 le presenze del fantasista israeliano con la maglia gigliata, sette in Serie A e un breve subentro in Coppa Italia.

Solomon ha messo a segno 2 gol nei 326 minuti in cui è sceso in campo con la Fiorentina, un tempo di gioco impreziosito anche da altri guizzi e da giocate ispiratrici di gol, come per esempio il cross che ha innescato l'azione del gol decisivo di Kean a tempo quasi scaduto contro la Cremonese o il filtrante dal quale è derivato il calcio di rigore nel rocambolesco 2-2 in casa della Lazio.

Un contributo, quello di Solomon nella Fiorentina, che va insomma oltre alle sole apparizioni nel tabellino. E che, secondo quanto appreso da TMW, ha convinto la società toscana ad accantonare nei propri programmi futuri la cifra necessaria per riscattarlo a titolo definitivo dal Tottenham. In caso di salvezza della Fiorentina, perciò, sono già pronti i 10 milioni di euro che servono per tenersi Solomon.