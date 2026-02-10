Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Solomon ha già convinto la Fiorentina. Se sarà salvezza, pronti 10 milioni per il riscatto

Solomon ha già convinto la Fiorentina. Se sarà salvezza, pronti 10 milioni per il riscattoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Dimitri Conti
Oggi alle 12:15Serie A
Dimitri Conti
fonte in collaborazione con Niccolò Ceccarini

La Fiorentina fatica ad uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, ma pur alle prese con una stagione che a molti sta apparendo quasi come maledetta, ci sono comunque dei segnali di cose positive da poter raccogliere per l'ambiente viola.

Spicca per esempio il contributo alla causa di Manor Solomon (26 anni), il primo acquisto operato dalla Fiorentina nel calciomercato di gennaio finito la scorsa settimana, in termini di cronologia. Sono 8 le presenze del fantasista israeliano con la maglia gigliata, sette in Serie A e un breve subentro in Coppa Italia.

Solomon ha messo a segno 2 gol nei 326 minuti in cui è sceso in campo con la Fiorentina, un tempo di gioco impreziosito anche da altri guizzi e da giocate ispiratrici di gol, come per esempio il cross che ha innescato l'azione del gol decisivo di Kean a tempo quasi scaduto contro la Cremonese o il filtrante dal quale è derivato il calcio di rigore nel rocambolesco 2-2 in casa della Lazio.

Un contributo, quello di Solomon nella Fiorentina, che va insomma oltre alle sole apparizioni nel tabellino. E che, secondo quanto appreso da TMW, ha convinto la società toscana ad accantonare nei propri programmi futuri la cifra necessaria per riscattarlo a titolo definitivo dal Tottenham. In caso di salvezza della Fiorentina, perciò, sono già pronti i 10 milioni di euro che servono per tenersi Solomon.

Articoli correlati
Fiorentina, l'MVP Solomon: "Frustrante non vincere oggi, giochiamo un bel calcio... Fiorentina, l'MVP Solomon: "Frustrante non vincere oggi, giochiamo un bel calcio ma..."
Fiorentina, Solomon: "Non mi spiego cosa sia successo nel finale, sono dispiaciuto"... Fiorentina, Solomon: "Non mi spiego cosa sia successo nel finale, sono dispiaciuto"
Solomon dipinge un arcobaleno che batte Paleari: 1-1 tra Fiorentina e Torino Solomon dipinge un arcobaleno che batte Paleari: 1-1 tra Fiorentina e Torino
Altre notizie Serie A
Canovi sulla Fiorentina: "Rischia di retrocedere. Non è abituata a queste sfide" TMWCanovi sulla Fiorentina: "Rischia di retrocedere. Non è abituata a queste sfide"
Nkunku: "Mai voluto andar via", la Juve lavora al rinnovo di McKennie: le top news... Nkunku: "Mai voluto andar via", la Juve lavora al rinnovo di McKennie: le top news delle 13
L'ex Toro Ferri sicuro: "Buongiorno si riprenderà. Come difensore puro è più forte... L'ex Toro Ferri sicuro: "Buongiorno si riprenderà. Come difensore puro è più forte di Bastoni"
Juventus, Di Livio spinge per Vlahovic: "Vista l'esultanza? Va tenuto lui per l'attacco"... TMWJuventus, Di Livio spinge per Vlahovic: "Vista l'esultanza? Va tenuto lui per l'attacco"
Fiorentina-Pisa, restrizioni per i tifosi ospiti: ecco le decisioni del GOS Fiorentina-Pisa, restrizioni per i tifosi ospiti: ecco le decisioni del GOS
Udinese, Collavino: "Zaniolo ha trovato il posto ideale per riscattarsi e ha colto... Udinese, Collavino: "Zaniolo ha trovato il posto ideale per riscattarsi e ha colto l'occasione"
Lazio, stop per Basic: Sarri rischia di perderlo per un mese, chance per Dele-Bashiru... Lazio, stop per Basic: Sarri rischia di perderlo per un mese, chance per Dele-Bashiru
Quando rientra Vlahovic dall'infortunio? Il preparatore della Serbia: "In campo a... Quando rientra Vlahovic dall'infortunio? Il preparatore della Serbia: "In campo a inizio marzo"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio
4 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
5 Mezza Italia ieri sera a cena con Gattuso. I volti nuovi sono Bartesaghi e Miretti
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine top news n.1 Lotito sul Flaminio: "Progetto Lazio prende spunto dai possibili ampliamenti al Franchi"
Immagine top news n.2 Milan e Pulisic, ancora nessuna nuova sul rinnovo. Ci pensano le big inglesi
Immagine top news n.3 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
Immagine top news n.4 Dimarco-Lautaro, coppia da sogno. Assist e gol sulla strada dello scudetto
Immagine top news n.5 Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti applaude
Immagine top news n.6 Un super Krstovic fa volare l'Atalanta: Cremonese ko. Palladino spera per De Ketelaere
Immagine top news n.7 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Immagine news Altre Notizie n.3 Minelli: "Genoa-Napoli e Juve-Lazio, se gli errori li fanno gli internazionali..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Conceiçao: "Mi vedo qui a lungo. Spalletti? Mi piace la sua fame di vittorie"
Immagine news Serie A n.2 Canovi sulla Fiorentina: "Rischia di retrocedere. Non è abituata a queste sfide"
Immagine news Serie A n.3 Nkunku: "Mai voluto andar via", la Juve lavora al rinnovo di McKennie: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.4 L'ex Toro Ferri sicuro: "Buongiorno si riprenderà. Come difensore puro è più forte di Bastoni"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Di Livio spinge per Vlahovic: "Vista l'esultanza? Va tenuto lui per l'attacco"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina-Pisa, restrizioni per i tifosi ospiti: ecco le decisioni del GOS
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dal Catanzaro al Catanzaro, Gorgone fra fiducia del club e l'urgenza di fare punti
Immagine news Serie B n.2 Lo Spezia piange la morte della bandiera Zennaro: terzo calciatore più presente della storia
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Palermo, i convocati di Inzaghi: Veroli e Palumbo tornano a disposizione
Immagine news Serie B n.4 Spezia, è sbarcato Shagaxle: pronta la firma su un biennale. Subito disponibile per Donadoni
Immagine news Serie B n.5 Reggiana-Mantova, i convocati di Modesto: agli infortunati si aggiungono Falletti e Junior Ligue
Immagine news Serie B n.6 Drake Ramberg per il Venezia: svelata la quarta maglia che richiama i colori dell'acqua
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Gubbio, Pannacci: "A novembre mini crisi. Ora in un trend positivo che vogliamo mantenere"
Immagine news Serie C n.2 Stuckler e il Vicenza ancora insieme? Zamuner: "Serve uno step in una piazza in cui è stimato"
Immagine news Serie C n.3 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.4 Vayrynen si presenta: "Posso paragonarmi a Toni. A Livorno nessuno come me"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Zamuner: "Rinnovo Pellizzari urgente. Serie B? Presto per ragionarci"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Girone B: gli arbitri della 26ª giornata. Carpi-Arezzo al sig. Ursini di Pescara
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano