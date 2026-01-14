PSG, 144 milioni per la Champions. L'Inter fa il botto, 71 all'Atalanta: i dati ufficiali UEFA

La vittoria della Champions League ha fruttato al Paris Saint-Germain 144,4 milioni di euro. È quanto emerge dal Financial Report della UEFA relativo alla stagione 2024/2025, che a livello europeo fa segnare una discreta contrazione nei ricavi rispetto all’anno precedente, caratterizzato però dalla presenza dell’Europeo: si passa da 6,7 miliardi di euro a poco più di 5. La stragrande maggioranza (4,065 miliardi di euro, pari all’81,1%) arriva dai diritti televisivi, e il contributo massimo (4,414 miliardi di euro, pari all’88% del totale) arriva dalle competizioni di club.

La squadra più ricca della scorsa stagione è ovviamente il PSG (i 144 milioni rappresentano un passo avanti rispetto ai 138,8 guadagnati dal Real nell’edizione precedente della competizione). L’Inter finalista della scorsa Champions ha invece guadagnato circa 136 milioni di euro, nuovo record di ricavi per un club italiano dalle coppe UEFA. I nerazzurri si siedono al terzo posto in assoluto nella stagione 2024/2025: al terzo ecco l’Arsenal con 117 milioni di euro.

E le altre italiane? La seconda squadra più ricca del nostro campionato grazie al proprio percorso europeo nella scorsa stagione è l’Atalanta, che chiude a 71 milioni di euro (67 dalla Champions più 4 dalla Supercoppa), davanti alla Juventus (66,4). Segue il Milan a 61,3 milioni, chiude il Bologna a 35 milioni di euro. Nel complesso, alle squadre italiane sono stati versati premi per 429 milioni di euro: dietro le formazioni in Champions ecco quelle partecipanti all’Europa League, la Lazio con 24 milioni di euro e la Roma con 20 milioni. Fanalino di coda, ovviamente, la Fiorentina che dalla Conference League ha incassato poco meno di 14 milioni di euro, per la precisione 13,981.