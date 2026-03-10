PSG, Al-Khelaifi bloccato a Doha. Il numero 1 del club potrebbe non esserci domani

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, rischia di non essere presente al Parc des Princes per la sfida di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Chelsea, in programma domani sera. Una situazione piuttosto insolita per il numero uno del club parigino, solitamente presente nelle grandi notti europee della squadra.

Il dirigente qatariota si trova infatti ancora a Doha e non ha potuto assistere nemmeno all’allenamento della squadra, svolto stamattina al Campus PSG di Poissy. La sua permanenza in patria è legata alla delicata situazione geopolitica che coinvolge il Qatar nelle ultime ore: il Paese sta infatti affrontando attacchi missilistici iraniani nell’ambito delle tensioni e del conflitto in corso in Medio Oriente.

In questo contesto particolarmente delicato, le priorità di Al-Khelaifi sono inevitabilmente legate alla situazione nel suo Paese. Per questo motivo il presidente del PSG non ha ancora lasciato Doha e la sua presenza a Parigi per la partita resta fortemente in dubbio. Secondo quanto filtra dall’entourage del club, una soluzione logistica potrebbe essere valutata nelle prossime ore per permettergli di raggiungere la capitale francese in tempo per la gara, ma al momento non ci sono certezze sulla possibilità che il dirigente riesca effettivamente a essere sugli spalti del Parc des Princes per sostenere la squadra.