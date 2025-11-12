Quattro panchine già saltate in A, Preziosi: "Io me ne pentii con Gasperini"

Siamo solamente all'undicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26, ma già 4 panchine sono saltate. La prima squadra a cambiare in corsa è stata la Juventus, che dopo aver deciso l'esonero di Igor Tudor ha scelto Luciano Spalletti per la guida della squadra. Successivamente la Fiorentina è passata da Stefano Pioli a Paolo Vanoli, il Genoa da Patrick Vieira a Daniele De Rossi e l'Atalanta da Ivan Juric a Raffaele Palladino.

Chi di cambi di allenatore se ne intende è l'ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che a La Repubblica ha commentato questa tendenza nel campionato in corso raccontando la sua esperienza diretta: "Mandare via un tecnico è sempre una sofferenza, soprattutto se l’anno prima ti ha salvato, come Vieira", le sue parole in riferimento al cambio in casa del Grifone.

Poi racconta che lui quando decideva per un cambio di allenatore, affidava il compito di comunicarlo agli stessi ad altri: "Io li facevo esonerare ai miei direttori sportivi". Tanto è vero che con i suoi ex allenatori ci è rimasto amico. Vale per Juric e soprattutto per Gasperini, sul quale ammette: "Mi pentii di averlo mandato via. Ne parlammo a casa sua, di fronte a una bottiglia di vino".