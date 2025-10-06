Enrico Preziosi: "Senza calcio sono ringiovanito di 10 anni. De Bruyne è una goduria"

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, è uno che per tantissimi anni ha fatto parte del mondo del calcio, che però oggi, come ha spiegato ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, non gli manca: "Per niente, anzi. Sono ringiovanito di dieci anni".

Un commento su De Bruyne? Alcuni avevano criticato il suo avvio di stagione con il Napoli.

"Quando vedi uno come lui o anche Modric, ti accorgi della loro esperienza e classe, non tutti hanno le loro qualità, ieri è entrato e ha cambiato la partita. Io giocherei sempre con De Bruyne e altri dieci… è una goduria. La stagione sarà lunga, sono convinto che l’obiettivo in Champions sarà raggiungere i quarti di finale, anche se ci sono squadre molto più attrezzate, in ogni caso poi anche se puoi incontrare formazioni di qualità superiore, si tratta di gare ad eliminazione diretta e te le vai a giocare. Concentrarsi sul campionato è normale ma non bisogna mollare nulla, ci sono in una stagione infortuni e problematiche, il Napoli parte favorito, ma il Milan può essere una mina vagante, non avendo le coppe può dare molto fastidio e ripetere anche l’exploit azzurro della passata stagione".

