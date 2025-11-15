Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sambenedettese, Cultraro: "Piazza speciale, voglio crescere e farmi trovare pronto"

© foto di Giovanni Padovani
Oggi alle 20:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Francesco Cultraro, portiere della Sambenedettese, ha tracciato un bilancio del suo avvio di stagione e parlato delle sue prospettive future in un’intervista concessa a Venerdì Samb, il magazine de La Nuova Riviera. L’estremo difensore ha sottolineato innanzitutto il lavoro svolto in vista del prossimo impegno: “Abbiamo preparato molto bene la partita contro la Ternana. Ci faremo trovare pronti, come sempre. Da quando sono arrivato mi sono messo completamente a disposizione del mister, allenandomi ogni giorno al massimo. Le scelte spettano a lui, ma quando sono stato chiamato in causa ho risposto presente”.

Cultraro ha poi parlato del rapporto con il collega Tommaso Orsini, con cui si gioca il posto tra i pali: “Con Tommaso ho un ottimo rapporto. C’è una sana competizione, che ci tiene entrambi sul pezzo. Siamo amici e ci stimoliamo a vicenda per migliorare. Questo fa bene a noi e alla squadra”.

La piazza di San Benedetto, racconta il portiere, ha avuto un fascino particolare già dai tempi in cui veniva da avversario: “Mi ha sempre colpito l’atmosfera di questo stadio, la passione della gente. È una piazza che ti trascina e spero che possa rappresentare un vero trampolino di lancio per la mia carriera”.

Infine, uno sguardo al futuro in rossoblù: “Ho un contratto di due anni e mi piacerebbe costruire un percorso importante qui. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo e avere un futuro con questi colori. La Sambenedettese merita impegno e continuità”.

