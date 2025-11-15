Scozia, Ferguson: "Grecia fuori dai Mondiali? Non so quanto cambi, ma basterebbe un pari"

Mancano pochi minuti al calcio d'inizio di Grecia-Scozia, match di enorme importanza in ottica qualificazioni Mondiali 2026 per i ragazzi del CT Clarke. E ovviamente per il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson, che ha rilasciato delle dichiarazioni alla BBC Scotland nel pre-partita: "Siamo davvero positivi, abbiamo svolto una buona settimana di allenamenti", ha esordito. "Stasera è questione di lavoro e non vediamo l’ora di giocare. Siamo ben preparati e pronti a partire. Sappiamo noi stessi che dobbiamo fare meglio rispetto alla partita contro la Bielorussia. Alla fine dei conti, conta il risultato. Lo abbiamo ottenuto nell’ultima sessione, anche se le prestazioni non sono state delle migliori".

E ha aggiunto, anche a proposito degli avversari di stasera: "Sappiamo di dover migliorare, sappiamo che la Grecia è una squadra davvero forte, sappiamo cosa aspettarci e siamo impazienti di scendere in campo. Sarà una partita difficile. Non so quanto cambi il fatto che la Grecia sia fuori (dal Mondiale, ndr). Ci aspettiamo comunque una gara molto difficile. Loro conoscono bene noi e noi conosciamo bene loro, quindi ci aspettiamo una bella partita, ma sappiamo di dover ottenere un risultato positivo".

Sul risultato inseguito dalla Scozia stasera: "Affrontiamo questa partita per vincerla, anche se un pareggio ci basterebbe, ma la mentalità e il messaggio del mister, così come la sensazione tra i giocatori, è che siamo qui per vincere".

Formazioni ufficiali

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos, Vagiannidis, Retsos, Koulierakis, Tsimikas, Kourbelis, Mouzakitis, Karetsas, Bakasetas, Tzolis, Pavlidis.

A disposizione: Tzolakis, Mandas, Michailidis, Masouras, Kostoulas, Rota, Triantis, Hatzidiakos, Tetteh, Mantalos, Siopis.

Allenatore:

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon, Hickey, Hanley, Souttar, Robertson, Ferguson, Christie, McGinn, McTominay, Gannon-Doak, Adams.

A disposizione: Kelly, Bain, Tierney, Irving, Dykes, Hendry, Barron, McKenna, Hirst, Shankland, Ralston, McLean.

Allenatore: Clarke.