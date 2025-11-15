Il Brasile fatica più dell'Italia, ma è al Mondiale. Costacurta: "Ne ho parlato con Ancelotti..."

L'ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana, Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport ha parlato della situazione degli azzurri, alla vigilia della sfida contro la Norvegia.

Queste le sue parole sul ritorno di Gattuso a Milanello, visto che l'Italia giocherà a Milano: "Come l'ho visto? La tuta mi sembra un pochino larga, ma mi sembra che si sia emozionato tantissimo, per tutti noi è così quando si torna a Milanello. Le sue parole mi sono piaciute tantissimo, un continuo cercare di dare spirito a questa squadra, per arrivare con quello giusto allo spareggio. Un po' come quello che chiedeva a noi Cesare Maldini nel '97".

Sulla gara d'andata, finita 3-0 per la Norvegia: "La partita dell'andata contro la Norvegia è una cosa che può succedere, anche quella dopo non è stata giocata con lo spirito giusto. Ora mi sembra che ci sia. La Norvegia non è fra le prime 4 o 6 del mondo, ma è cresciuta tanto. Può dire anche a noi a che punto siamo, anche in vista degli spareggi".

Poi una battuta riguardo al fatto che, nonostante una sola sconfitta, l'Italia rischi in vista del Mondiale, a differenza per esempio del Brasile, che pure ha avuto un cammino difficoltoso: "Ho parlato con Carlo, sapete quante partite ha perso il Brasile? È qualcosa di strano, ci siamo feriti da soli comunque, sbagliando quella partita. Mettendoci in una situazione difficile, con un regolamento discutibile. Abbiamo però le carte in regola per andare ai Mondiali.