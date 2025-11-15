Suwarso: "Milan-Como in Australia un bene per la Serie A. Nico Paz? Speriamo resti a lungo"

Nel corso della sua intervista a Sky Sport Insider, Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato anche della decisione di giocare Milan-Como in Australia: "“Credo che la situazione sia ancora quella: la Serie A sta aspettando l’ok da FIFA e dalla Federazione asiatica. Noi supportiamo la Lega: pensiamo sia un bene per il campionato".

Ci sono state proteste dei tifosi, anche di Como. Pensa che si sarebbe potuta gestire meglio questa situazione?

“È stata una decisione della Lega. Quando è stata resa pubblica, era ormai fuori. Noi siamo stati scelti per giocare e abbiamo dato il nostro assenso. Ma non esiste un modo giusto per queste decisioni. Qualcuno sarà sempre d’accordo e qualcuno no. Bisogna guardare al bene collettivo, non solo del club, ma della Lega”.

State cercando un nuovo accordo con il Real Madrid per Nico Paz?

“Non credo serva. Con la clausola di riacquisto, qualsiasi cosa facciamo, il Madrid la manterrebbe. Quindi sappiamo che è un giocatore ‘in comproprietà ideale’, diciamo così. Siamo grati di averlo qui e di poterlo far crescere. Se un giorno il Madrid vorrà riprenderlo, ne ha tutto il diritto. Ma siamo molto felici di averlo con noi, e speriamo che resti a lungo".

