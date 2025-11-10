Rambaudi: "I limiti tecnici dopo 5-6 partite vengono fuori. Troppi errori da parte della Lazio"
TUTTO mercato WEB
Roberto Rambaudi è intervenuto in collegamento a Radiosei, ai cui microfoni ha analizzato la sfida persa dalla Lazio contro l'Inter: “Certi errori ti possono condizionare. Un errore così, di concetto, che dimostra che non sei in partita, rende complicata la sfida. Poi è vero che la squadra è stata in partita, anche se la sensazione è che non correvamo ma rincorrevamo. Già partivi sfavorito, poi vengono fuori le mancanze; con certe squadre puoi sopperire, a San Siro con l’Inter diventa difficile.
I limiti tecnici ci sono, anche quelli a metà campo, dopo 5-6 partite, vengono fuori. Anche il secondo gol viene da una palla che non si può perdere in quel modo".
Altre notizie Serie A
Under 21, Baldini: “Fiducioso per la sfida contro la Polonia. Marianucci assente per scelta tecnica”
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
3 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Ora in radio
Primo piano
De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Serie A
Under 21, Baldini: “Fiducioso per la sfida contro la Polonia. Marianucci assente per scelta tecnica”
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile