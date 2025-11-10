Rambaudi: "I limiti tecnici dopo 5-6 partite vengono fuori. Troppi errori da parte della Lazio"

Roberto Rambaudi è intervenuto in collegamento a Radiosei, ai cui microfoni ha analizzato la sfida persa dalla Lazio contro l'Inter: “Certi errori ti possono condizionare. Un errore così, di concetto, che dimostra che non sei in partita, rende complicata la sfida. Poi è vero che la squadra è stata in partita, anche se la sensazione è che non correvamo ma rincorrevamo. Già partivi sfavorito, poi vengono fuori le mancanze; con certe squadre puoi sopperire, a San Siro con l’Inter diventa difficile.

I limiti tecnici ci sono, anche quelli a metà campo, dopo 5-6 partite, vengono fuori. Anche il secondo gol viene da una palla che non si può perdere in quel modo".