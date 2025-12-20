Rambaudi è sicuro: "Lazio-Cremonese è una finale. Può dare tante risposte questa gara"

Nel corso del suo intervento per Radiosei, Roberto Rambaudi ha sottolineato l'importanza del match di oggi della Lazio contro la Cremonese: "A maggior ragione se ci saranno ulteriori defezioni - riporta Lalaziosiamonoi.it - sarà fondamentale la prestazione di Pedro. Credo che Sarri gli abbia parlato, io fossi l’allenatore gli farei capire che effettivamente mi affido a lui, alle sue giocate, alla sua esperienza.

Lazio-Cremonese, è una finale. Per me queste due partite, quella di domani (oggi ndr) e quella di Udine, ti condizionano il resto del campionato. Può dare tante risposte questa gara, per la continuità, per compattare ancora il gruppo, per gestire un’altra emergenza. Quella di Basic è una perdita importante, da quando è entrato ha fatto girare bene la macchina; ha interpretato bene il ruolo, a differenza di Dele-Bashiru. Ha messo dentro qualcosa che allo spartito di Sarri mancava".