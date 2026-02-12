Rambaudi: "La Lazio dopo il momento difficile si è compattata. Maldini ha dato qualcosa in più"

Ospite di Radiosei Roberto Rambaudi ha commentato la vittoria della Lazio, che si è guadagnata la semifinale di Coppa Italia battendo ai rigori il Bologna: “Io penso che sia la vittoria di un allenatore che ha tenuto in mano una situazione difficile, una squadra, e dei giocatori che in una situazione difficile si sono compattati, in campo e fuori, con l’allenatore e i tifosi. Parliamo di una squadra che in campo ci sta con la testa, le gambe e il cuore. Mi è piaciuto l’atteggiamento di tutti, già a partire con la gara con la Juve.

Pedro stava facendo una buona gara, molto vivo, motivato. La speranza ovviamente è che non si sia fatto male. "Per me l’ambiente si è compattato ancora di più con il fatto Romagnoli, perché sono usciti tutti alle scoperto e si sono visti chiaramente gli errori che sono stati fatti. La figura di Maldini ha dato qualcosa in più nell’efficacia delle giocate offensive. Tra i migliori? Dele-Bashiru, Noslin e Maldini, per come si è integrato, per la personalità e per come si sta adattando al nuovo ruolo”.