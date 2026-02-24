Rambaudi sulla Lazio: "Difesa problema evidente. O si cambia testa o la proprietà"

Roberto Rambaudi, storico ex della Lazio, ha rilasciato un'invervista ai microfoni di RadioSei sul momento della formazione di Maurizio Sarri in vista del match contro il Torino:

“Il Torino non ha certo una rosa per lottare per la salvezza, ora dipende dall’impatto che avrà D’Aversa, che è un allenatore preparato, che ha empatia con i suoi calciatori. La gara di domenica dovremo vedere come l’affronterà la Lazio, che deve prendere il campionato come occasione per migliorarsi.

D’Aversa per me ha le idee chiare su come valorizzare i suoi. Il problema lì è evidente: la difesa. Baroni voleva fare quello che ha fatto a Roma ma la qualità dietro è diversa.

L’acquisto migliore per il prossimo anno? Sarà la soluzione a questa situazione. Rimane difficile parlare oggi dei possibili saluti in estate di Romagnoli e Rovella: se dovessero rimanere, con questa situazione, cosa cambierebbe? Serve fare un cambio di passo per tornare a primeggiare. Mi piacerebbe vedere una squadra formata con delle idee chiare e allenata con lo stesso principio, per avere almeno la sensazione di poter crescere. O cambi proprietà o cambi testa”.