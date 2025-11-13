Rambaudi: "Zaccagni contro la Moldavia farà la differenza. Mi aspetto una crescita"

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il momento della formazione di Maurizio Sarri: "Guendouzi è un buon giocatore che con lo spartito giusto per lui diventa ottimo - riportano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it -. Dipende anche molto da come si gioca, ma a prescindere deve dare qualcosa in più.

Sta facendo presenza ma da lui c’è bisogno della prestazione, che significa stare al posto giusto nel momento giusto e fare la scelta migliore. Il calcio non è solo quello con la palla, occorre muoversi bene anche senza, scegliere con attenzione. Non so se nel suo rendimento attuale influisce la mancata convocazione con la Francia.

Zaccagni titolare contro la Moldavia? Mi immagino che farà la differenza in quella zona di campo. Mi aspetto una crescita, nel ruolo è uno dei giocatori più bravi in Italia. La formazione azzurro è buona, se parlassimo di campionato potrebbe lottare per la Champions".