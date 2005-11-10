Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia ferma e lontanissima dalle prime 2
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 09:45Serie A
autore Gaetano Mocciaro
14.10.2026 09:45Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Martedì di Champions League da dimenticare e a causa delle sconfitte di Inter e Napoli non muoviamo il nostro ranking. Ricordiamo che da questa graduatoria le prime due federazioni avranno un posto extra nella Champions League 2027/28. Guadagna altri punti il Portogallo grazie al successo dello Sporting CP sul campo del Lens, clamoroso secondo posto dell'Azerbaigian che guadagna altri punti grazie al successo del Sabah sullo Slavia Praga.
RANKING UEFA PER IL POSTO EXTRA IN CHAMPIONS
1. Portogallo 5.900
2. Azerbaigian 5.625
3. Inghilterra 5.500
4. Spagna 5.375
5. Germania 5.285
6. Norvegia 5.200
7. Turchia 5.100
8. Austria 4.800
9. Grecia 4.600
10. Italia 4.357
11. Belgio 4.200
12. Slovacchia 4.125
13. Francia 4.071
14. Danimarca 4.000
15. Paesi Bassi 3.833
Altre notizie Serie A
Oggi
11:00 Serie A
Vidigal: "Leao si è montato la testa dopo lo scudetto ma il Milan non lo ha gestito bene"
10:45 Serie A
Florenzi: "Mou voleva farmi tornare a Roma. Come Gasp ha creato un gruppo che dà tutto"
10:38 Serie ATMW
TMWGasperini il più difficile allenatore affrontato da Mourinho? I numeri dicono altri nomi
10:30 Serie A
Tacchinardi chiaro: "Gatti ha il carattere juventino: se sono pochi, almeno vadano in campo"