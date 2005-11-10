Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia ferma e lontanissima dalle prime 2

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 09:45Serie A
14.10.2026 09:45Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Martedì di Champions League da dimenticare e a causa delle sconfitte di Inter e Napoli non muoviamo il nostro ranking. Ricordiamo che da questa graduatoria le prime due federazioni avranno un posto extra nella Champions League 2027/28. Guadagna altri punti il Portogallo grazie al successo dello Sporting CP sul campo del Lens, clamoroso secondo posto dell'Azerbaigian che guadagna altri punti grazie al successo del Sabah sullo Slavia Praga.

RANKING UEFA PER IL POSTO EXTRA IN CHAMPIONS

1. Portogallo 5.900
2. Azerbaigian 5.625
3. Inghilterra 5.500
4. Spagna 5.375
5. Germania 5.285
6. Norvegia 5.200
7. Turchia 5.100
8. Austria 4.800
9. Grecia 4.600
10. Italia 4.357
11. Belgio 4.200
12. Slovacchia 4.125
13. Francia 4.071
14. Danimarca 4.000
15. Paesi Bassi 3.833

Articoli correlati

Immagine news 1
Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news 2
Per l'Inter di Chivu la Champions è un incubo senza fine: sette ko nelle ultime otto gare in Europa
Immagine news 3
Inter, i gol subiti sono un problema enorme: Martinez battuto 14 volte in 8 partite

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
11:12 Serie ATMW
TMWSimeone sorprende sempre: l'Atletico Madrid non è più solo catenaccio da tempo
Immagine news 2
11:08 Serie A
Torino, il momento d'oro di Kulenovic: killer sotto porta e Abate cambia gerarchie
Immagine news 3
11:00 Serie A
Vidigal: "Leao si è montato la testa dopo lo scudetto ma il Milan non lo ha gestito bene"
Immagine news 4
10:52 Serie A
Torino, infortunio per Ilkhan contro l'Udinese: programmati gli esami strumentali
Immagine news 5
10:45 Serie A
Florenzi: "Mou voleva farmi tornare a Roma. Come Gasp ha creato un gruppo che dà tutto"
Immagine news 6
10:38 Serie ATMW
TMWGasperini il più difficile allenatore affrontato da Mourinho? I numeri dicono altri nomi
Immagine news 7
10:30 Serie A
Tacchinardi chiaro: "Gatti ha il carattere juventino: se sono pochi, almeno vadano in campo"
Immagine news 8
10:15 Serie A
Celta, Giraldez: "Laurea in giornalismo? Per evitare scivoloni. Due recuperi con la Juve"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Per l'Inter di Chivu la Champions è un incubo senza fine: sette ko nelle ultime otto gare in Europa
Immagine top news n.1 Champions compromessa? Inter e Napoli, quanti punti servono per i play-off e le rivali
Immagine top news n.2 Quanto vale Nicolò Tresoldi? No a 35 milioni della Roma. Ora siamo già oltre i 50
Immagine top news n.3 Poteva scegliere 3 club di Serie A e invece… Bernardo Silva desaparecido al Real Madrid
Immagine top news n.4 Napoli, notte da dimenticare col Villarreal: zero punti in Champions e altri segnali d'allarme
Immagine top news n.5 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
Immagine top news n.6 Venezia, dall'esonero di Stroppa alla scelta di Nicola: il riassunto del giorno zero
Immagine top news n.7 La Classifica della Champions League aggiornata: Inter e Napoli quasi in fondo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.2 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.3 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.4 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Armanini: "Manchester City, sentenza che cambierà Premier e calcio europeo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
Serie A
Immagine box news Serie A Vidigal: "Leao si è montato la testa dopo lo scudetto ma il Milan non lo ha gestito bene"
Immagine box news Serie A Torino, infortunio per Ilkhan contro l'Udinese: programmati gli esami strumentali
Immagine box news Serie A Florenzi: "Mou voleva farmi tornare a Roma. Come Gasp ha creato un gruppo che dà tutto"
Immagine box news Serie A Gasperini il più difficile allenatore affrontato da Mourinho? I numeri dicono altri nomi
Immagine box news Serie A Tacchinardi chiaro: "Gatti ha il carattere juventino: se sono pochi, almeno vadano in campo"
Immagine box news Serie A Celta, Giraldez: "Laurea in giornalismo? Per evitare scivoloni. Due recuperi con la Juve"
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, tifosi in massa a Verona nonostante la crisi: si punta al sold-out
Immagine box news Serie B Vicenza, Bellemo: "Questo gruppo mi ricorda quello del Como di Fabregas"
Immagine box news Serie B Catanzaro, da Mignani a Castori: la lista di Polito se Gorgone dovesse saltare
Immagine box news Serie B Palermo, Palumbo sogna la A: “Sarebbe la ciliegina sulla torta della mia carriera”
Immagine box news Serie B Siatounis: "Ho detto subito sì al Benevento, volevo questa esperienza"
Immagine box news Serie B Sampdoria, differenziato sul campo per Conti. Esposito e Meijer proseguono il recupero
Serie C
Immagine box news Serie C Prosegue l'onda lunga di Perugia-Vado, Tarabotto: "Godo di più ad aver dato fastidio"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, Stabile può tornare a gennaio: avviati i dialoghi con la Sambenedettese
Immagine box news Serie C Sambenedettese, la famiglia Massi: “Il presidente è pronto a farsi indietro”
Immagine box news Serie C Catania, depositata l’istanza per la gara sul marchio storico: si parte il 15 ottobre
Immagine box news Serie C Serie C, continuano recuperi della 7ª e 8ª giornata: oggi tocca all'Atalanta
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: l'Altamura esonera Memushaj
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Obiettivo raggiunto, ma dobbiamo migliorare rispetto a queste 2 gare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
Gilberto Mora, l'Iniesta del Messico. Troppo facile scommettere su di lui, almeno 40 milioni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 6ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio