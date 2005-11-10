Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia ferma e lontanissima dalle prime 2

Martedì di Champions League da dimenticare e a causa delle sconfitte di Inter e Napoli non muoviamo il nostro ranking. Ricordiamo che da questa graduatoria le prime due federazioni avranno un posto extra nella Champions League 2027/28. Guadagna altri punti il Portogallo grazie al successo dello Sporting CP sul campo del Lens, clamoroso secondo posto dell'Azerbaigian che guadagna altri punti grazie al successo del Sabah sullo Slavia Praga.

RANKING UEFA PER IL POSTO EXTRA IN CHAMPIONS

1. Portogallo 5.900

2. Azerbaigian 5.625

3. Inghilterra 5.500

4. Spagna 5.375

5. Germania 5.285

6. Norvegia 5.200

7. Turchia 5.100

8. Austria 4.800

9. Grecia 4.600

10. Italia 4.357

11. Belgio 4.200

12. Slovacchia 4.125

13. Francia 4.071

14. Danimarca 4.000

15. Paesi Bassi 3.833