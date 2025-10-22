Rapid Vienna, Stoger: "Fiorentina sulla carta favorita. Ma hanno situazione poco stabile..."

Il tecnico del Rapid Vienna Peter Stoger ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina in Conference League. Queste le sue parole: "Fin dall'inizio dell'anno abbiamo avuto un buono spirito, alcuni nuovi giocatori hanno fatto molto bene da subito. Fin dall'inizio quindi abbiamo potuto esprimerci al massimo livello con ogni giocatore. Siamno una squadra molto giovane ma con tanti calciatori di qualità, è logico che c'è da migliorare ma il mio ruolo è anche questo, sono un tecnico di esperienza che cerca di togliere ai giocatori la pressione.

La Fiorentina che squadra è?

"Ha tanta esperienza e un ottimo allenatore in panchina. Credo che se avranno il tempo per poter migliorare continueranno a crescere sempre di più. Sarà una partita speciale, generalmente la Fiorentina sarebbe favorita ma vista la situazione poco stabile nella loro squadra molto dipenderà dalla mentalità. Vedremo chi sarà più preparato".