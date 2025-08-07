Raul Albiol: "Sono un napoletano in più. Quella squadra di Sarri era una grande famiglia"

L'ex difensore del Napoli Raul Albiol ha raccontato le sue emozioni in azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi fa molto piacere che il Napoli abbia vinto due Scudetti - riporta TuttoNapoli.net -. Io ringrazio i tifosi del Napoli per tutto l'amore che mi hanno dato. Sono un napoletano in più, sono semplicemente un napoletano che è andato via. E' dispiaciuto non vincere lo Scudetto quell'anno con Sarri, ma ci siamo goduti il gioco e abbiamo comunque fatta felice molta gente.

Quel Napoli di Sarri era una grande famiglia. Io ho iniziato un percorso bellissimo in quegli anni, poi non abbiamo vinto lo Scudetto e questo resterà. Ma quella squadra ha fatto divertire tanta gente e anche noi in campo ci divertivamo, abbiamo fatto benissimo, tutti i calciatori che erano con noi crescevano e infatti poi andavano in squadre più grandi. Ora siamo felici comunque per i due Scudetti vinti".