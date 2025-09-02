Ufficiale Raul Albiol torna in Serie A: l'ex Napoli e Real Madrid ha firmato con il Pisa

Raul Albiol torna in Serie A e firma con il Pisa. Il calciatore classe '85 si è sottoposto ieri alle visite mediche e firmato un contratto valido fino al termine della stagione: contratto che è stato depositato poco fa in Lega. L'ex pilastro del Napoli che nelle ultime sei stagioni ha vestito la casacca del Villarreal è l'innesto d'esperienza chiesto da mister Gilardino per rinforzare la difesa.

Questo il comunicato del Pisa: "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Albiol, difensore classe 1985. Difficile riassumere in poche righe la carriera di un Campione capace di lasciare un segno indelebile in squadre come Real Madrid, Napoli, Valencia e Getafe, collezionando vittorie e trofei. Senza dimenticare la Coppa del Mondo FIFA e i 2 Campionati Europei conquistati con la maglia roja della Nazionale spagnola. Un’avventura sportiva straordinaria che adesso fa tappa sotto la Torre Pendente con addosso il nerazzurro del Pisa Sporting Club. Benvenuto Raul!".